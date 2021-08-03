Пекин, 3 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Сразу 143 китайские компании, второй год подряд опережая США, вошли в список пятисот крупнейших мировых корпораций Global 500, который публикуется изданием Fortune. Об этом 3 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что по сравнению с прошлым годом китайское представительство в этом рейтинге увеличилось на десять компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

На первом месте в списке Fortune остается американская торговая компания Walmart; однако второе, четвертое и пятое места в первой пятке занимают китайские гиганты — соответственно: SGCC (Государственная электросетевая компания Китая), нефтегазовая и нефтехимическая корпорации CNPC и Sinopec. Комментируя эти данные, эксперт по экономике университета «Чжуннань» Пань Хэлинь отметил, что укрепление позиций Китая среди ведущих экономических субъектов объясняется устойчивым восстановительным ростом, а также увеличением удельного веса высокотехнологичные компаний в экономике страны.