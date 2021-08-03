Челябинск, 3 августа, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинской области за незаконную трудовую деятельность на территории России с начала года к административной ответственности привлекли порядка 600 мигрантов, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

40.мвд.рф Обнинске прошла массовая проверка мигрантов из Туркестана

Ведомство отмечает, что в ходе очередного мероприятия, которое проводилось совместно с МВД, было проверено более 30 иностранцев. Правоохранители пресекли девять фактов нарушения миграционного законодательства.

«Нарушителям предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму 18 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Мероприятия на этот раз проводились на строительных объектах и в дачных товариществах Челябинской области. Всех трудовых мигрантов проверили по информационно-справочным учётам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучёт.