Ичан, Китай, 3 августа, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Одна из китайских ГЭС — «Гэчжоуба», расположенная на реке Янцзы, за четыре десятилетия работы произвела почти 600 млрд кВт/ч экологически чистой электроэнергии. Об этом 3 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную энергетической корпорацией China Three Gorges.

Chintohere ГЭС

ГЭС, которая находится в городе Ичан центрально-китайской провинции Хубэй, в свое время стала первой крупной электростанцией на Янцзы с общей установленной мощностью 2,74 млн кВт/ч. Отмечается, что строительство гидроузла, запущеннее в 1970 году, завершилось в 1988 году, а общий объем инвестиций в проект тогда составил 4,85 млрд юаней (около 750 млн долларов).