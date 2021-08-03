Оренбург, 3 августа, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировали ещё 346 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в регионе выявили уже 57 305 заразившихся. Выздоровели уже 47 456 человек.

В стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 1700 граждан. 1105 получают кислородную поддержку. Скончались от ковида уже 1290 пациентов.