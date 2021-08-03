Тюмень, 3 августа, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить дальнейшее проведение поисков девятилетней тюменской школьницы. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ 3 августа посредством видеосвязи заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после безвестного исчезновения 30 июня 2021 года тюменской девочки. Он поручил тщательно проработать все версии произошедшего и обеспечить дальнейшие её поиски. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя пропала более месяца тому назад. Девочку искали полицейские, спасатели, волонтёры и даже военные. Розыскной штаб был закрыт в середине июля, но волонтёры до сих пор не теряют надежды найти ребёнка. Тюменский губернатор Александр Моор объявил вознаграждение в полмиллиона рублей за сведения о местонахождении Насти, которая вышла утром 30 июня из дома и пропала.