Ксаверий де Местр, 3 августа 2021, 21:09 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис стала самым непопулярным вице-президентом с 1970-х годов, сообщает 3 августа Telegraph со ссылкой на опрос. Это значит, что больше американцев не одобряют, чем одобряют ее работу.
Издание отмечает, что стратеги демократов обеспокоены таким положением дел и уже думают, как исправить ситуацию. Белый дом отныне намерен направлять Харрис только в определенные регионы для проведения кампании перед промежуточными выборами в Конгресс в следующем году и попытается повысить ее авторитет, отправив в зарубежные поездки в ближайшие месяцы.
Неутешительные первые месяцы пребывания Харрис на посту вице-президента также обеспокоили тех, кто надеялся, что она будет баллотироваться в президенты уже на следующих выборах.
Два последних опроса показали, что только 46% американцев одобряют деятельность Харрис, а 47% и 48% — нет.
Для сравнения, рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена по опросам составляет 51,3%, а неодобрения — 44,9%. Руководство также обеспокоенно тем фактом, что Харрис непопулярна среди молодежи.
Согласно опросу Economist/YouGov, 41% избирателей в возрасте 18−29 лет «неблагоприятно» относятся к Харрис, и только 36% относятся к ней «положительно». Политик также не вызывает общего восторга у испаноязычных избирателей.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Telegraph.
«Кто бы мог подумать? Ведь она кажется такой очаровательной и искренней», — иронизирует @GadSaad.
«Очевидно, что тут дело в сексизме и расизме», — шутит @bebe_strange.
«Она отлично умеет смеяться, когда не надо, создавая неловкость. Очень высокий уровень смеха», — пишет @ha1331.
«Воистину это шок, что человек, который не смог победить даже в своем штате, оказался ужасно непопулярным, когда его выбрали на должность вице-президента для галочки, а не за какие-то заслуги», — указывает @ScarletElenti.
«Она также была выбрана, чтобы успокоить чрезвычайно богатых доноров. У нее много контактов в калифорнийской секте миллиардеров», — подчеркивает @DouglasEdward84.
«Невероятно. Ведь это именно она приходит на ум при слове «искренность», — продолжает шутку @martijn1k.
«Она непопулярна на национальном уровне, и никогда не была популярна. Ее выбор в качестве вице-президента был результатом игнорирования Вашингтоном своих избирателей (снова)», — считает @crypto_inquisit.
«Дело, наверное, снова в расизме», — делает отсылку @hview_says к тому факту, что Харрис имеет азиатские корни и темный цвет кожи.
«Честно говоря, я ничего не знал о ней, кроме ее ужасных/заносчивых/мерзких выступлений на различных слушаниях и слухов о ее сексуальной жизни (которые, честно говоря, я считал очень дурными). У меня сложилось впечатление, что людям она действительно не нравилась… думаю, теперь мы все знаем, почему», — рассказывает @MattMoranNJ.
«А ведь у нее такой мелодичный, искренний смех», — намекает @Bridgetdonegal1 на те случаи, когда Харрис отсмеивалась на серьезные вопросы журналистов.
«Я полностью согласна. Ее характер совсем не резкий. Ей нужно больше смеяться. Это такой милый смех», — отвечает @epkingalwaystcb.
«Неудивительно, учитывая, что ее собственная партия дала ей всего 3% голосов во время ее предвыборной гонки. И это люди, которым она нравилась», — вспоминает @girlfromcali7.
«Байден выбрал женщину, которая была наиболее похожа на его описание Обамы… «Афроамериканец, который также яркий, чистый и приятный на вид парень», — предполагает @CommaChameleon6.