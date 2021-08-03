Одесса, Украина, 3 августа, 2021, 20:11 — ИА Регнум. В Одессе днем 3 августа неизвестный выстрелил в мужчину, который позже скончался в больнице, сообщила пресс-служба национальной полиции.

Убийство +

Отмечается, что инцидент произошел на улице Малиновского, во дворе одной из многоэтажек.

«Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации», — отмечает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится — чтобы задержать преступника, в городе была введена операция «Сирена».

По информации СМИ, погибший — криминальный авторитет Лачин Мамедов, который занимался вымогательством денег и грабежами на территории Одесской области. Полиция эту информацию пока не подтверждает.