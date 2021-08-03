Вашингтон, 3 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу поблизости от здания Пентагона нейтрализован охраной, пишет 3 августа Politico.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Кто — кого?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со здания Пентагона сняли оцепление, которое понадобилось из-за случившегося 3 августа.

Здание Пентагона охране пришлось закрыть после того, как неподалёку, на автобусной остановке рядом с метро, прогремели выстрелы.

Позже выяснилось, что несколько человек были ранены и, предположительно, один убит.