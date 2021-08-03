Челябинск, 3 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Челябинске запланировано обновление троллейбусной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер.

Mosgortrans.ru Троллейбус

Работы начнутся в 2022 году. Предстоит модернизировать подстанции и контактную сеть, а также отремонтировать действующее и построить новое депо.

Кроме того, в планах чиновников значится закупка новых троллейбусов. Всего их планируется приобрести порядка 200 единиц.