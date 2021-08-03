Курган, 3 августа, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Кургане некоторые дома останутся на день без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Газ

АО «Газпром газораспределение Курган» в связи с внеплановыми работами на сетях отключит «голубое топливо» в период с 9:00 по местному времени (7:00 мск) 4 августа до 17:00 по местному времени (15:00 мск) 5 августа будет приостановлена подача газа по адресам: пр. Конституции №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Юргамышская №№ 4, 6; ул. Краснодонская №№ 1а, 5, 7, 7а, 9; ул. Техническая №№ 10а (приход Святой Троицы), 11 (воскресная школа), 12а.

Абонентов предупредили о временном отключении газоснабжения через объявления на стендах многоквартирных домов.