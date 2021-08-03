Челябинск, 3 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В Челябинске назвали имя подрядчика, который поставит для города 110 автобусов, работающих на газе. Им стала компания «ЯРКАМП» из Ярославля.

City-yaroslavl.ru Новые автобусы

Как пишет Накануне.Ru, сумма контракта составит 1 млрд 362 млн рублей. Контракт заключат с организацией, подавшей единственную заявку.

Ранее в Челябинске объявили два аукциона на поставку 150 автобусов. Победителем того, что на 40 единиц общественного транспорта, стала компания «Волгабасс групп». А сумма контракта составит 465,9 млн рублей.