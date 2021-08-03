Приштина, Сербия, 3 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Решение о признании или непризнании какого-то государства является окончательным и не подлежит изменению, и поэтому угрозы Сербии возобновить кампанию по отмене признания независимости Косово несостоятельны. Такое мнение высказал 3 августа профессор международного права Африм Хоти.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Отмена признания не существует как практика в международном праве. Поэтому я считаю, что это все слухи. Но так как страны третьего мира, африканские или азиатские, не имеют достроенных демократических систем и подаются давлению таких стран, как Китай и Россия, эта тема становится предметом разных спекуляций без связи с реальностью», — заявил Хоти порталу «Косово онлайн».

Напомним, что ранее Турция заявила о том, что поддержит Приштину в ее борьбе за международное признание. Позже сербские официальные лица сделали ряд заявлений, согласно которым Сербия возобновит кампанию по отмене признания Косово третьими странами, если Приштина до 1 сентября этого года начнет лоббировать новые акты признания своей независимости. Данный срок обозначен в Вашингтонском договоре, который осенью 2020 года подписали представители Белграда и Приштины.