Москва, 3 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Пятая квалификация турнира по игре UFC 4 пройдёт 8 августа 2021 года. Об этом 3 августа ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта города Москвы.

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Соревнования традиционно пройдут в день номерного турнира UFC 265, в рамках которого на ринге встретятся Деррик Льюис и Сирил Ган. Согласно правилам, участники квалификации будут играть бойцами главного карда UFC 265.

Призовой фонд отборочного турнира составляет 25 тыс. рублей, победитель пройдёт в финальную квалификацию, которая определит восемь участников. Они выступят в финале, который пройдёт в формате локальной сети.

Напомним, в предыдущей квалификации по UFC 4 победил Родион Васильев (NG-Kamma_pulya). Отметив, что он одержал победу уже в третий раз.