Иерусалим, 4 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пригрозил Ирану карой «за нагнетание угрозы на Ближнем Востоке», передают 3 августа «Вести Израиль».

Torsten Иран и Израиль

Эти слова израильский премьер-министр произнес после совещания с командованием израильской армии (ЦАХАЛ), в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на северных границах страны.

Беннет напомнил, обращаясь к Ирану, что те, кто подрывает безопасность Израиля, «дорого расплачиваются за свои угрозы».