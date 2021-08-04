Израильский премьер-министр пригрозил Ирану карой
Иерусалим, 4 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пригрозил Ирану карой «за нагнетание угрозы на Ближнем Востоке», передают 3 августа «Вести Израиль».
Torsten
Иран и Израиль
Эти слова израильский премьер-министр произнес после совещания с командованием израильской армии (ЦАХАЛ), в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на северных границах страны.
Беннет напомнил, обращаясь к Ирану, что те, кто подрывает безопасность Израиля, «дорого расплачиваются за свои угрозы».