Нижний Новгород, 3 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Уже через две с половиной недели в Нижнем Новгороде будет торжественно отмечаться 800-летие города. Масштабная дата и не менее масштабные празднование привлекают внимание общественности и новые инвестиции в город и регион. При этом обновление инфраструктуры, реставрация исторических объектов и реализация новых гуманитарных проектов обещают оставить после себя солидное «наследство», сродни олимпийскому наследству в Краснодарском крае.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нижний Новгород

На подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 миллиардов рублей. 12,3 миллиарда выделено федеральным бюджетом — это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода. Ещё минимум 6,5 млрд — это внебюджетный вклад. Основные ресурсы направлены на системные преобразования инфраструктуры, восстановление исторических зданий и локаций, фасадов обычных жилых домов, замену системы уличного освещения, обновление общественного транспорта, ремонт дорог.

В минувшие выходные город посетил председатель Оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, который осмотрел ключевые точки изменений. Это был не гостевой визит, арабочая поездка. Сергею Кириенко важно было не только оценить уровень подготовки, но и вместе с местными властями продумать, как новые объекты будут функционировать дальше. Появился целый ряд новых идей и проектов, которые будут реализованы в дальнейшем.

Праздник стал хорошим поводом «залпово» получить рекордное финансирование, в сжатые сроки выполнить большой объём работ и структурных преобразований.

Важно, что это — только начало. Регион уже подготовил масштабные заявки на получение инфраструктурных кредитов, которые позволят продолжить строительство метро, построить дублёры основных транспортных артерий, ускорить расселение ветхого жилого фонда.

С большим уважением к истории восстанавливаются или заново возводятся по старым чертежам объекты культурного наследия. Создаются принципиально новые объекты, открылась сквозная многокилометровая набережная, абсолютно открытым впервые стало пространство Стрелки (территория у слияния Волги и Оки). В каждом районе города есть свои территории, которые благоустраиваются, возрождаются или создаются заново к 800-летию, причем выбор объектов осуществлялся через народное голосование. Причём жители сами выбирали, какие общественные пространства нужно привести в порядок.

Все объекты, созданные к празднику, предполагают дальнейшее их использование в интересах горожан и гостей Нижнего Новгорода.

«С одной стороны, 800-летие — это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, 800-летие — это праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города. На подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 миллиардов рублей. 12,3 миллиарда выделяется федеральным бюджетом — это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Не помню других примеров за последнее время, чтобы настолько значимая сумма выделялась из бюджета на поддержку и развитие городской инфраструктуры и подготовки к празднованию. Подготовка к юбилею — это и восстановление исторической справедливости. Например, колокольня в Нижегородском кремле была точно восстановлена по чертежам взорванного когда-то собора. Очень радует, что помимо бережного сохранения памятников и восстановления справедливости идет создание совершенно новых пространств, которых в Нижнем не было и о которых можно было только мечтать», — отметил Сергей Кириенко.

«Нижний Новгород удивителен по архитектуре, по своему ландшафту. Программа, которая сейчас реализуется к 800-летию, позволяет это увидетьне только тем, кто здесь вырос, знает этот город, влюблен в него, но и тем, кто приехал в Нижний Новгород впервые, потому что она открывает пространства. Когда-то у меня была мечта, чтобы Стрелка стала открытым пространством и здесь могли гулять все горожане и гости города. Сейчас она становится реальностью, потому что от памятника Ленину через пространство Нижегородской ярмарки по Окской набережной можно будет прийти на место, где открывается абсолютно уникальный вид. Создается принципиально новое пространство, и меня очень радует, что оно абсолютно открытое, оно как раз про отказ от заборов, которые ограничивали свободное передвижение людей», — сказал председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

«Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев. В каждом районе города есть свои территории, которые благоустраиваются, возрождаются или создаются заново к 800-летию. Очень правильно, что 21 августа, когда будет кульминация юбилея, площадки для празднования будут не только в центре, но и во всех районах Нижнего Новгорода. Готовится очень красивая программа празднования, и все артисты, которые выступают на центральной сцене, на Нижневолжской набережной, потом поедут в районы Нижнего Новгорода. Это — уважение к жителям, потому что главное богатство города — это люди, которые здесь живут. На объезде осматривали объекты, которые должны быть завершены к 800-летию, но половина всех наших обсуждений или даже больше была не про то, что должно быть сделано за эти оставшееся время, а о том, что будет делаться потом. С празднованием 800-летия города ничего не должно останавливаться. У нас сегодня появился целый ряд новых идей и проектов», — подчеркнул Сергей Кириенко.

«Сегодня появилось много новых, будем готовить их к реализации. На старте работы оргкомитета нам говорили: «Делайте все, что можете». Очень много проектов было реализовано вне плана, дополнительно. Работа идёт не только в центре. 35 общественных пространств благоустраиваются и реконструируются в районах города. Все, что связано с малым благоустройством, с энергосервисным контрактом, все это ведётся в районах», — отметил Глеб Никитин.

«Мы постоянно подсчитываем внебюджетный вклад. Думаю, что эта сумма будет больше, потому что кто-то принимает на себя дополнительные обязательства. И я думаю, что 6,5 млрд рублей — это будет как минимум. И второй момент связанный с подрядчиками. Не помню ни одного проекта, когда мы бы подписывались на контракты из других регионов, если нижегородцы были согласны на их исполнение. К сожалению, сейчас проекты очень сложные. Например — фуникулер, пакгаузы. Есть и эконмическая составляющая. Мы принимали решение, что работаем без авансов, поскольку не было другой возможности, и принимали работы только по факту», — подчеркнул Глеб Никитин.

«Сейчас очень многое делается для придания нового облика и создания комфортной городской среды для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Преобразуется очень много знаковых объектов — Нижегородский Кремль, Большая Покровская улица, сквер на площади Горького, Набережная на гребном канале, новая Окская набережная, и, конечно, знаковое место для всех нижегородцев — наша стрелка, новые парки и скверы. Например, очень большие работы проводятся по благоустройству парка «Швейцария», по завершению работ это место обретет новый смысл и новое наполнение, которое, естественно, будет привлекать большое внимание те только нижегородцев, но и туристов. Наследие, которое сейчас формируется — то наследие будущего, оно даст толчок к формированию и развитию интересного и удобного для жителей и гостей города пространства. Восстанавливается и много памятников культурного наследия, формируются новые места для отдыха с детьми, новые культурные центры. Иными словами, Нижний Новгород из города торговых центров превращается в культурно-досуговый центр, который по паву можно считать третьей столицей России», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) Андрей Лапшин.

«Правительство Нижегородской области активно привлекает федеральное финансирование, участвует во многих федеральных программах, запрашивает деньги на реставрацию объектов культурного наследия. Например, сейчас на федеральные деньги реставрируются объекты в квартале церкви Трех святителей. Также реализуется программа реставрации объектов культурного наследия, которые являются многоквартирными домами. До текущего строительного сезона ни один объект культурного наследия, который является многоквартирным домом, отреставрирован не был, но сейчас правительство области разработало ряд мер, чтобы через Фонд капитального ремонта отреставрировать семь таких зданий, и для Нижнего Новгорода это прорыв, потому что раньше средства получить было невозможно — жильцы этих домов не могли позволить себе оплачивать комплексную реставрацию из коммунальных плватежей,» — рассказала журналистам эксперт министерства культуры РФ, член общественного совета при Управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области, кандидат исторических наук Анна Давыдова.