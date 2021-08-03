Киев, 3 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» запустила услугу хранения нефти в режиме «таможенный склад» на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В «Нафтогазе» уточнили, что статус таможенного склада получили два объекта нефтетранспортной системы: резервуарный парк морского нефтяного терминала «Южный» и магистральный нефтепровод «Лисичанск — Кременчуг».

«Отныне заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме «таможенный склад» до 1095 дней», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» не сказали, кому, по мнению компании, может быть интересна такая услуга.

Напомним, что в 2017 году «Нафтогаз» запустил услугу хранения газа в режиме «таможенный склад» и сейчас это одна из самых востребованных услуг. По состоянию на начало августа из 17 млрд кубометров топлива в ПХГ Украины 3,9 млрд кубометров принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.