Москва, , 19:45 — REGNUM Закон должен гарантировать гражданам РФ право выбора между «цифрой» и «бумагой», считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Центр госуслуг района Басманный Екатерина Кабаева © ИА REGNUM

«Любой гражданин должен иметь альтернативу цифровой среде и пользоваться госуслугами так, как ему привычно. Считаю, что право на традиционные нецифровые услуги должно быть гарантировано законом, никакие изъятия из него недопустимы», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Выбирать, как удобно, должны не чиновники или банкиры, а граждане России, полагает он.

Для того, чтобы цифровизация была во благо обществу, необходимо обеспечить плавность ее внедрения, поэтому обозначенный премьер-министром Михаилом Мишустиным принцип наличия выбора между «цифрой» и «бумагой» крайне важен, подчеркнул вице-спикер Госдумы.

«Старшее поколение, наши отцы и матери, бабушки и дедушки, не всегда могут разобраться во множестве цифровых сервисов и услуг. Мы не имеем морального права лишать их привычной среды под лозунгом сокращения издержек или удобства для чиновников», — отметил Толстой.

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