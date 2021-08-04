Иерусалим, 4 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Мощный пожар охватил леса возле Иерусалима, передают 3 августа «Вести Израиль».

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

14 пожарных расчетов при поддержке шести специальных самолетов борются с пожаром в окрестностях Иерусалима. Граница пожара проходит всего лишь в 100 метрах от жилых домов поселения Шореш, жители которого частично эвакуированы.

В качестве возможной причины возгорания израильские пожарные назвали халатность, не исключен также и намеренный поджог. Этот пожар не первый этим летом в Израиле, несмотря на то, что в стране продолжает действовать запрет на разведение костров в лесных массивах.