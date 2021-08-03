Луганск, 3 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Четыре раза за сутки 2 августа украинские боевики атаковали территорию ЛНР, сообщает 3 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Фашисты расстреливают гражданских. Крит

На Славяносербском направлении боевики обстреляли из крупнокалиберных пулемётов район населённого пункта Желобок.

На Попаснянском направлении — район населённого пункта Молодёжное, который ВСУ атаковали из противотанкового автоматического гранатомёта и крупнокалиберных пулемётов.

Также украинские боевики обстреляли из стрелкового оружия Золотое-5. На Дебальцевском направлении ВСУ обстреляли из противотанкового гранатомёта и крупнокалиберных пулемётов район населённого пункта Калиново.