Палестина, 4 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. При заходе на территорию Дженины, находящейся на территории Палестинской автономии, были обстреляны бронетехника и бойцы израильского спецназа, передают 3 августа «Вести Израиль».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

Израильские военные и бойцы спецназа пограничной полиции наткнулись на ожесточенное сопротивление при попытке арестовать причастных к террористической деятельности на территории палестинской Дженин.

С палестинской стороны в израильских военных полетели взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью, также были произведены выстрелы из огнестрельного оружия. Со стороны израильских сил пострадавших не оказалось, а ответным огнем было выведено из строя шестеро нападавших, из них, как оказалось позднее, двое были убиты.