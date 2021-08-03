Киев, 3 августа 2021, 19:37 — REGNUM Украина гарантирует безопасность мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу, который сейчас находится на территории страны.

Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега
Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега
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Об этом 3 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Украины связались со Зданевичем и обсудили сложившуюся ситуацию.

«Предоставляем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания», — говорится в комментарии Кулебы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталий Шишов найден мёртвым утром 3 августа в общественном месте в Киеве.

Ранее сегодня стало известно, что в течение ближайших дней Тимановскаявылетит из Токио в Варшаву. Как заявили власти Польши, белорусская спортсменка может рассчитывать на поддержку и солидарность с польской стороны. Предполагается, что её муж также отправится в Польшу с территории Украины.