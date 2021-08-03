Киев, 3 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Украина гарантирует безопасность мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу, который сейчас находится на территории страны.

filip bossuyt Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега

Об этом 3 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Украины связались со Зданевичем и обсудили сложившуюся ситуацию.

«Предоставляем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания», — говорится в комментарии Кулебы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталий Шишов найден мёртвым утром 3 августа в общественном месте в Киеве.

Ранее сегодня стало известно, что в течение ближайших дней Тимановскаявылетит из Токио в Варшаву. Как заявили власти Польши, белорусская спортсменка может рассчитывать на поддержку и солидарность с польской стороны. Предполагается, что её муж также отправится в Польшу с территории Украины.