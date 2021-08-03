3 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 20:35 — REGNUM Множество женщин пострадали от домогательств губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, включая нынешних и бывших государственных служащих. По крайней мере одной из них губернатор мстил за то, что она предала свои жалобы огласке, сообщается в докладе генерального прокурора штата Нью-Йорк, опубликованном 3 августа.

Нью-Йорк Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе на 165 страниц говорится, что господин Куомо и его помощники создали токсичную рабочую атмосферу в офисе, в котором происходили домогательства.

«Независимое расследование показало, что губернатор Куомо домогался многих женщин, многие из которых были молодыми женщинами, путем нежелательных ощупываний, поцелуев, объятий и неуместных комментариев», — говорится в отчете.

Доклад может привести к импичменту Куомо и повлиять на общественное мнение, что негативно скажется на его возможности баллотироваться на четвертый срок. Сторонние юристы, нанятые судебным комитетом, в настоящее время изучают не только заявления о сексуальных домогательствах, но и ряд скандалов, объединенных общей темой: не злоупотреблял ли политик своими полномочиями во время пребывания на посту.

Еще в начале года эти обвинения и ряд других скандалов переросли в самый серьезный политический кризис, с которым Куомо столкнулся впервые за десять лет. Это сильно ударило по имиджу губернатора, которого когда-то называли национальным лидером.

Эндрю Куомо (сс) Pat_Arnow

Члены его партии открыто ополчились против него, ставя под сомнение его способность управлять штатом, и призвали уйти в отставку. Ассамблея штата начала широкое расследование, чтобы тщательно изучить, среди прочих вопросов, работу губернатора с домами престарелых во время пандемии, которую также начали расследовать федеральные прокуроры. При этом некогда стремительно растущие рейтинги одобрения губернатора упали, количество собранных средств сократилось, а список потенциальных соперников расширился.

Однако, несмотря такую политическую реакцию, Куомо отказался уходить в отставку и продолжил отрицать многие претензии. Он лишь извинился за общение, которое могло заставить женщин чувствовать себя неловко.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Демократы будут делать то, что не делают республиканцы. Привлекут своих избранных чиновников к ответственности за их действия. Они не будут прятать голову в песок, как это сделали в случае с Трампом», — пишет @CharroClaus.

«Теперь займитесь Трампом», — добавляет @JaceSister, а пользователь под ником @gcaustria буквально повторяет его слова: «А сейчас что насчет Трампа?».

«Я так понимаю, это значит, что он будет баллотироваться в президенты в 2024 году?» — спрашивает @Gods_Watch и получает ответ от @OrlaMariaMurphy: «Да, наверное! Похоже, это квалификация для того, чтобы баллотироваться на высший пост».

«Я не знаю, как он продолжает оставаться губернатором. Очевидно, что у них есть доказательства, подтверждающие их обвинения. Ясно, что это было чем-то постоянным. Как вы можете говорить жителям Нью-Йорка, чтобы они доверяли вам, когда люди, которые работают на вас, не доверяют? Просто уйдите в отставку», — призывает @SWade 30 .

«Когда же появится репортаж об убийстве тысяч пожилых обитателей домов престарелых!!!» — спрашивает @lslgt.

«Может быть, он должен получить пропуск и написать об этом книгу? Не стоило заходить так далеко. Смерть от COVID-19 из-за его действий. Многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, а он всё еще сидит у власти под защитой СМИ и других власть имущих. Почему? Из-за его партийной принадлежности», — указывает @HndVcomics на тот факт, что Куомо является демократом.

«Если было проведено расследование и выяснилось, что обвинения соответствуют действительности, он должен уйти в отставку или быть вынужден уйти. Меня не волнует, что он демократ, но неправда есть неправда, и дело дошло до уровня, требующего его отставки», — считает @Seahag4life.

Уолтер Лэнгли «Утро вечера мудренее, но все же сердца разбиваются», 1882

«Уйди в отставку», — призывает @DustinGinsberg.

«Элита делает то, что ей нравится, и указывает нормальным людям, что им думать и как себя вести», — отмечает @dennisdowswe.

«Но он всегда носил маску! Вот важная часть», — иронизирует @mad2962.

«Я буду ожидать его отставку на моем столе к концу недели», — комментирует @phank211.

«Знаю, что история не про меня, но я чувствую, что он меня подвел. Я действительно думала, что он один из хороших парней. И женщин, которых он обидел, мне очень жаль», — сожалеет @Sophia1Star.

«Лучше бы он действительно что-то сделал, потому что если это просто перечень жалоб, то это дело — пустой звук и, вероятно, просто игра за власть со стороны генерального прокурора!» — подчеркивает @niallmurphy007.

«Его резюме, кажется, становится всё больше и больше в плохом смысле, я думаю, что пришло время указать ему на дверь», — считает @dherndon4256.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса ДеРоза заявила, что администрация губернатора Эндрю Куомо скрыла реальные показатели смертности от COVID-19 в домах престарелых с целью избежать преследования со стороны федеральной прокуратуры. После этого правоохранительные органы США начали расследование в отношении мер, принятых Куомо в связи со вспышкой коронавируса, которые могли стать причиной повышения смертности в домах престарелых.