Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, что Intel тестирует новый графический процессор Xe-HPG DG2 (Discrete Graphics 2) для дискретных видеокарт с тактовой частотой выше 2 ГГц. Об этом 3 августа сообщает портал Wccftech.

Intel

Упоминание о видеокарте нашли в базе данных портала Geekbench, отмечается, что Intel тестирует её в системе, оборудованной десктопным процессором 11-го поколения Intel Core i5−11400T, материнской платой ASUS B560M-PLUS и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (2133 МГц).

Издание отметило, что впервые эта видеокарта на базе Xe-HPG DG2 преодолела барьер в 2 ГГц, но при всех «великолепных» показателях в тесте OpenCL набрала лишь 13 710 баллов, показав производительность на уровне AMD Radeon RX 550. Автор статьи предположил, что причина кроется в «сырых» ещё пока драйверах.