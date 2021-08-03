Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Работа в здании Пентагона возобновилась, входы открыты, оцепление снято, сообщает 3 августа служба безопасности американского минобороны в Twitter.

Юкатан Проход открыт

https://twitter.com/PFPAOfficial/status/1422591425401835520

Между тем вход в близлежащее метро оцеплен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько человек пострадали в ходе стрельбы у метро близ здания Пентагона. Здание ведомства было оцеплено, сотрудникам запретили покидать его.