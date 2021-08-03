Челябинск, 3 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Челябинске бизнесмена наказали за фальсификацию сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Agro2b.ru Сливочное масло

Отобранная проба не соответствовала по соотношению метиловых эфиров жирных кислот молочного жира. По мнению проверявших, это говорит о фальсификации жирами немолочного происхождения.

Изготовителем масла оказался бизнесмен из Челябинска. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Отметим, в 2018 году он уже попадался на выпуске сливочного масла, не соответствующего требованиям ГОСТ и технических регламентов. Тогда был наказан технолог цеха фасовки данной продукции.