Киев, 3 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Офис президента Зеленского не будет давать свою оценку ситуации вокруг экс-судьи Николая Чауса, заявил на брифинге 3 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Narking Офис президента Украины

Никифоров отметил, что ситуация Чауса — это вопрос не к офису президента, и всё должно решаться по украинскому законодательству. Также спикер прокомментировал конфликт Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро, которые не могут разобраться, какое именно ведомство имеет приоритет в деле Чауса.

«Точно не офис президента должен определять, кто должен расследовать дело Чауса… У нас есть орган, который определяет подследственность уголовного производства — генеральная прокуратура, пусть она скажет свое слово», — сказал спикер Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что бывший судья Николай Чаус, ранее пропавший на территории Молдавии, обнаружился в конце июля в одном из сел Винницкой области. Чауса, якобы по его просьбе, задержали сотрудники Службы безопасности. Вместе с тем, в 2016 году детективы НАБУ уличили судью в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых.

В свою очередь эксперты отмечают «чёткие параллели» между историей Чауса и делом Медведчука.