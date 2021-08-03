Стокгольм, 3 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В стриминговом сервисе Spotify стала доступна новая подписка под названием Spotify Plus. Об этом 3 августа пишет издание vc.ru.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

По данным издания, пользователи новой подписки смогут слушать музыку без ограничений, однако в ней есть реклама. Стоимость Spotify Plus ниже по сравнению со Spotify Premium, в которой рекламы нет.

Добавим, что на данный момент Spotify Plus тестируется небольшой группой пользователей из США. Компания также сообщило, что пока не планирует расширять географию подписки.