Ковров, Владимирская область, 3 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Во Владимирской области прокуратура организовала проверка по факту пожара в жилом доме в городе Коврове. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар

По предварительной информации, возгорание произошло 3 августа около 14:00 в одной из квартир жилого дома на четвёртом этаже, откуда огонь перекинулся на крышу. Были эвакуированы 36 человек, из них пять детей. Пострадал один человек, его с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка деятельности управляющей организации в части своевременности обслуживания и обеспечения надлежащей сохранности общедомового имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.