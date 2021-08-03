Москва, 3 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. «Единая Россия» против передачи взыскания долгов за услуги ЖКХ коллекторам, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«Чиновники Минстроя, а теперь и Минэка — зачем-то пытаются встать на те же грабли, от которых мы с огромным трудом ушли», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Парламентарий напомнил, что запрет на взыскание долгов по ЖКХ через коллекторов был законодательно установлен в 2019 г. именно по инициативе «Единой России».

«Наша позиция неизменна: никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно. Людей надо защищать от коллекторского произвола, а не наоборот», — подчеркнул Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов, которые предложили разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за коммунальные услуги.