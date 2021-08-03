Нью-Йорк, США, 3 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Компания 2K Games в конце августа 2020 года представит новую игровую франшизу. Об этом 3 августа сообщил портал GamesIndustry.

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Издатель не уточнил, идёт ли речь о каком-то из ранее анонсированных, но отложенных проектов. Его материнская компания Take-Two Interactive объявила, что в мире продано уже более 11 миллионов копий игр NBA 2K21 и Civilization V, за издание которых отвечала 2K Games.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам второго квартала 2021 года в мире продано уже более 150 млн копий игры Grand Theft Auto V (GTA V) и 38 млн копий Red Dead Redemption 2.