Кабул, 3 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. О взрыве в Кабуле вечером 3 августа сообщает TOLOnews.

Скриншот с twitter.com/NoticiasReporta Взрыв в Кабуле

https://twitter.com/TOLOnews/status/1422586925244878848

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 августа, в городе Лашкаргах (провинция Гильменд, Афганистан) несколько десятков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на тюрьму. Силовики не дали им взять здание штурмом.

Напомним, деятельность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизируется на фоне ухода американского контингента из Афганистана.