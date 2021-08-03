Сыктывкар, 3 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В нескольких населенных пунктах Коми закончилась вакцина от ковида. об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«По нескольким населенным пунктам мы были вынуждены прервать вакцинацию, поскольку уже недостаточно вакцины. В этом случае нам нужна помощь федерального центра», — заявил чиновник.

Всего с начала массовой вакцинации прививку от коронавируса сделали 204,7 тысяч жителей республики, 152,4 тысячи — уже завершили вакцинацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми из-за эпидситуации отказались от широкого празднования столетия республики.