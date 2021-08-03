Оренбургский район, Оренбургская область, 3 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области 3 августа начался природный пожар возле села 9 Января. В Красноуральском сельсовете объявлен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации.

Оренрегион.рф Природный пожар

Из-за труднодоступности местности пришлось привлекать спецтехнику для расчистки пути к месту пожара. В ликвидации возгорания задействовали авиацию. Самолеты ИЛ-76 Министерства обороны РФ уже трижды осуществили сброс воды. С огнем борются 40 бойцов МЧС, стягивается техника.

Стоит отметить, это второе муниципальное образование, где в августе из-за крупного природного пожара в регионе вводят режим ЧС. Напомним, с 1 августа в Оренбурге тушат пожар в Протопоповской роще, которая граничит с дачными массивами.

По данным ГУ МЧС по региону, произведено десять сбросов воды вертолётом МИ-8 и пять сбросов — самолётами ИЛ-76 Минобороны РФ. Пожар в роще помогают тушить волонтёры и студенты института управления рисками и комплексной безопасности аграрного университета. Тушение сухой растительности производится ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. В настоящее в ликвидации ЧП участвуют 274 человека и 98 единиц техники.