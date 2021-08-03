Москва, 3 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Компания рэпера Элджея «Сайонара Бойс» подала иск к башкирской фирме «Рок Арт Медиа». Об этом 3 августа сообщает издание «Рамблер».

Скриншот видео с YouTube-канала Элджей и Федук. «Розовое вино»

По данным СМИ, рэпер требует с компании, занимающейся проведением концертов, 8 млн 726 тыс. рублей. Однако причины подачи искового заявления Элджея пока неизвестны.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) подарил свой голос злодею фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Рэпер озвучил Короля Акул — антропоморфную акулу по имени Нэнуэ.