Таймырский район, Красноярский край, 3 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Первая группа добровольцев «Молодёжки ОНФ» высадилась на Таймыре. Сегодня команда приступила к расчистке арктических территорий на полуострове.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Енисей

В группе 30 человек из двенадцати регионов страны, с опытом работы в зонах ЧС. Большинство из них уже принимали участие в ликвидации последствий ЧС в других территориях. Все участники проекта привиты от коронавирусной инфекции и имеют отрицательный ПЦР-тест. В течение 15 дней участникам команды предстоит навести порядок на берегах Енисея, убрать мусор вдоль ручьев Пшеничный и Ароматный.

«Вы даете старт большому федеральному проекту «Чистая Арктика». Многие из вас не первый раз в этих краях. В прошлом году здесь мы помогали спасать арктическую природу нашей страны после серьезной аварии. И вот — вновь там, где нужна помощь. Почти одновременно наши команды будут очищать арктические территории в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Архангельской областях и других районах. Вам наверняка будут задавать один вопрос, он на поверхности, — почему мусорят одни, а убирают другие. Лично я отвечаю на него так — важно, что делает не кто-то другой, а ты сам делаешь в настоящем для будущего. Это наша страна, наш дом. А охранять природу, значит, охранять Родину», — отметил в приветственном слове заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Ближайшие две недели на Таймыре будут работать участники команды «Молодёжки ОНФ» из Республики Татарстан, Саратовской области, Красноярского края, Республики Дагестан, Белгородской, Смоленской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Ленинградской, Пензенской и Брянской областей.

«В прошлом году я в общей сложности провел более месяца на Таймыре. Мы с командой помогали в устранении последствий масштабной экологической катастрофы. Тогда еще влюбился в арктическую природу. Она очень хрупкая, но завораживающая. Здесь понимаешь, насколько красивая и большая у нас страна. Она нуждается в нашем внимании, защите и бережном отношении», — отметил участник команды «Молодёжки ОНФ» из Ставропольского края Евгений Сгибнев.

Перед началом работ все участники первой смены прошли обучение на базе регионального управления МЧС России. После общего построения добровольцев разделили на группы. Под каждую определена отдельная локация. Первый день завершился «разговором у костра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея «Чистой Арктики» принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить ее от залежей металла, горюче-смазочных материалов — всего того, что скопилось за годы освоения Арктики во времена СССР. Цель проекта — создать и реализовать большую программу по тотальной очистке Арктики.

«Чистая Арктика» объединит экоактивистов, научное сообщество, государство, бизнес, широкую общественность. Презентованная 5 июля в Общественной палате РФ масштабная программа уже получила широкую поддержку. Участие в проекте может стать миссией страны, учитывая в том числе председательство России в Арктическом совете.