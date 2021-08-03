Таллин, , 19:04 — REGNUM Житель города Тапа (северная Эстония) обратился 16 июля в Центр тревоги с жалобой на сильный шум, производимый пролетающими самолетами НАТО. Об этом сообщил DELFI, отметив, что на жалобу ответили представители Военно-воздушных сил страны.

Авиация НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Как выясняется, по вопросу допустимости шумов в населенных пунктах Эстонии действуют противоречащие друг другу законы. Так, статья 4 Закона о здоровье населения гласит, что уровень шума и вибрации в жилой среде не должен вызывать расстройства здоровья и должен отвечать установленным бытовым требованиям.

В то же время пункт 4 части 3 статьи 55 Закона о защите атмосферного воздуха не включает в число факторов внешнего шума тот шум, который производится в целях обороны государства.

Исходя из последнего, ВВС Эстонии считают, что жителя Эстонии нужно терпеть шум военных самолетов: «Необходимость тренировочных полетов происходит из задач Сил обороны обеспечивать постоянную боевую готовность и защиту».