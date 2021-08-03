Тюменская область, 3 августа, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Под Тюменью утром 3 августа была при проведении дорожных работ на улице Островского поселка Боровский строители наткнулись на боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Найденная граната

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали и уничтожили боеприпас. До их прибытия сотрудники полиции и вневедомственной охраны провели эвакуацию жителей близлежащего дома.

Граната Ф-1, снаряжённая запалом, со следами сильной коррозии, представляла реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Боеприпас был уничтожен специалистами на полигоне.