Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:00 — ИА Регнум. О ранении нескольких человек в результате стрельбы неподалёку от здания Пентагона сообщает 3 августа WKRN.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Стрельба

По данным чрезвычайных служб, из-за этого здание Пентагона остаётся закрытым: работающим запрещено уходить.

По непроверенным данным, один человек погиб в результате стрельбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выстрелы прогремели возле метро неподалёку от здания Пентагона вечером 3 августа. О злоумышленниках пока ничего не сообщалось.