Рига, 3 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. США и их союзники по НАТО из европейских стран покидают Афганистан после десятилетий присутствия там, это неизбежно вызовет массовый исход местного населения. С таким прогнозом политолог Вейко Сполитис выступил на латвийском государственном «Радио 4».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Он напомнил, что исламисты перешли в наступление по всей стране и готовы захватить крупнейшие города. В этих местах живут десятки тысяч гражданских лиц, которые сотрудничали с американцами и НАТО и которые могут стать жертвами мести со стороны исламистов.

В свете этого Евросоюзу стоит быть готовыми к тому, что сюда могут направиться новые потоки беженцев, считает Сполитис.

«Не забудем, что в Афганистане живут более 30 миллионов. Конечно, не все они поедут. Но если бои ужесточатся, если исламисты возьмут Кундуз, Герат, Кабул и другие большие города, могут пойти новые большие миграционные волны», — уверен он.

Он также отметил, что в Евросоюзе есть проблема в недостаточно отлаженном регулировании процедур, применяемых к мигрантам из третьих стран. По его словам, единая европейская политика относится к вопросам, касающимся их легального или нелегального пересечения внешней границы ЕС, а уже дальнейшая работа с ними — это вопрос национального уровня.

«И это та работа, которая не была выполнена после кризиса 2015 года, когда после начала войны в Сирии беженцы потекли через Турцию в Грецию», — заявил эксперт.

По его мнению, в свете миграционного кризиса, который сейчас разворачивается в Литве, Вильнюсу вместе с Ригой и Таллином стоило бы начать работу со скандинавскими странами, чтобы совместно на уровне «большого» Евросоюза добиться гармонизации национальных законодательств, регулирующих сферу приема и регистрации беженцев из таких стран, как Афганистан.