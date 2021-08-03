Шахты, Ростовская область, 3 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Ростовской области муфтий выставил на продажу мечеть, предположительно, находящуюся в собственности. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

В начале 2000-х частный дом на улице Куйбышева в Шахтах был обустроен под мечеть. В 2007 году муфтий оформил недвижимость на себя, однако попытка продажи оказалась неудачной.

Стоимость единственной городской мечети, пишет Don Mash, составляет 1,1 млн рублей. Богослужения в здании запрещены.