Рига, 3 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В июле нынешнего года Рижский международный аэропорт обслужил 300 000 пассажиров, сообщила латвийскому «Радио 4» представительница аэропорта Лаура Кулакова.

(сс) Javier Rodríguez Самолет авиакомпании Air Baltic Bombardier CS300

По сравнению с «ковидным» июлем 2020 года, пассажиров стал больше в 1,6 раза — тогда были обслужены только 180 000 пассажиров. В то же время показатели «доковидного» июля 2019 года выглядят куда впечатляюще — 800 000 человек.

По ее словам, в 2021 году за 7 месяцев столичный аэропорт обслужил немногим более 700 000 пассажиров, что на 84% меньше по сравнению с 2019-м годом, ставшим лучшим в истории пассажирских авиаперевозок современной Латвии.

Кулакова сообщила, что, по прогнозам специалистов, активность путешественников будет расти и дальше. Впрочем, добавила она, пока все прогнозы приходится делать с поправкой на «ковидную» ситуацию.

По прогнозам Евроконтроля (Европейской организации по безопасности воздушной навигации), к «доковидному» уровню авиационная отрасль вернется не раньше 2024 года.