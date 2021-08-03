Москва, 3 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Вопрос поставок в Боливию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсуждался президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе по телефону 3 августа.

UNCTAD Луис Арсе

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, Арсе позвонил в Москву вечером 3 августа. Стороны обсудили «вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учётом договорённости о поставках» «Спутника V» в Боливию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Боливию уже поставлено несколько партий «Спутника V». Очередная поставка — 400 тысяч доз — произошла в мае, причём в конце весны Арсе привился российской вакциной.