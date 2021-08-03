Сыктывкар, 3 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Власти Коми отказались от проведения массовых мероприятий, запланированных в рамках празднования столетия республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерта нет

«В программе столетия региона много массовых мероприятий — шествий, гуляний, концертов, салютов и так далее. На заседании штаба единогласно принято решение перенести их на 2022 год. Остальные мероприятия будем проводить с соблюдением самых строгих санитарных требований», — заявил глава Коми Владимир Уйба в своем видеообращении.

Напомним, с 20 по 22 августа в Коми планировали провести несколько крупных мероприятий, включая международный гастрономический фестиваль и фестиваль этнической культуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми было выявлено 278 случаев COVID-19, 11 ковид-пациентов скончались.