Астана, 2 апреля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом корреспонденту ТАСС 2 апреля сообщил сотрудник кол-центра финансовой организации.

Card. mironline.ru

«Изменение было 27 февраля, карты «Мир» больше не обслуживаются», — сообщил собеседник агентства.

Как отметил сотрудник кол-центра, данная мера коснулась как банкоматов, так и POS-терминалов.

О причинах действующих ограничений не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, оператор платёжной системы «Элкарт» 2 апреля сообщил, что в Киргизии с 5 апреля нельзя будет воспользоваться картой «Мир». Оператор пояснил, что мера связана с санкциями, которые подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело в отношении АО «Национальная система платёжных карт», оператора карт «Мир».

В середине марта стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля объяснил отказ страны от обслуживания карт «Мир» давлением со стороны США.