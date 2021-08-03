Москва, 3 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Для стремительного роста экономики России на данный момент нет предпосылок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рост экономики

Комментируя слова заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что поддержка высоких технологий в России не дает желаемых результатов, экономист обратил внимание на то, что такого рода предприятия создаются, чтобы обеспечивать своей продукцией не региональные, а глобальные рынки. Поэтому для их создания у стран должна быть мощная экономика.

«Российская экономика достаточно мала. Мы — это 1,5% мирового ВВП, и перспектив для рывка или большого скачка пока нет. Высокотехнологичные предприятия строятся и создаются из расчета на весь мир, а не на отдельный рынок, для этого должна быть эффективная система поддержки компаний», — сказал Манкевич.