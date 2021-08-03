Москва, 3 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы (ЗВР) России работают не столько в ее интересах, сколько на экономики стран Евросоюза и Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По его мнению, Россия дает дешевые деньги другим странам, когда её собственные предприятия получают кредиты на менее выгодных условиях.

«Сейчас достижение последних 20 лет — огромные российские ЗВР работают на экономику Европы и Китая, дают им дешевые деньги, а российские предприятия их занимают уже по другой ставке. По факту, мы субсидируем их экономику и только усиливаем свою собственную отсталость», — сказал Манкевич.