Москва, 3 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Состояние бизнесмена Игоря Ротенберга, совладельца компании «Газпром бурение», оценивается в $1,1 млрд, пишет 3 августа Forbes.

Roscongress.org Игорь Ротенберг

Таким образом Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга, вернулся в список миллиардеров, причём помогли ему попасть туда дивиденды от «Газпром бурения», из капитала которой он недавно вышел.

Журнал напомнил, что Игорь Ротенберг в списке долларовых миллиардеров Forbes оказался в 2018 году: его состояние оценивалось в $1,1 млрд.

Однако скоро оно сократилось, поскольку в апреле 2018 г. он передал треть девелоперской компании TPS Real Estate своей сестре Лилии Ротенберг из-за введённых против него санкций.