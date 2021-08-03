Москва, 3 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Прежде чем развивать собственные высокие технологии их нужно импортировать из развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя слова зампреда правительства РФ Андрея Белоусова о том, что поддержка высоких технологий в России не дает желаемых результатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

«Идея развивать и создавать высокотехнологические производства в России не нова. Она также свежа, как и тезис, что свобода лучше, чем несвобода. Всегда лучше быть богатым и здоровым, чем бедный и больным, но нужно и разбираться в деталях», — отметил глава РАСПП.

По его словам, проблема низких темпов развития высоких технологий в России состоит из нескольких компонентов.

«Во-первых, трансфер технологий. Наши расходы на фундаментальную науку составляют 1% ВВП и это крайне мало, поэтому мы отстаем от мира, а чтобы нам изобрести что-то высокотехнологичное, надо сначала импортировать технологии из Запада или Китая, потому что сами мы сохраняем лидерство только в считанном количестве отраслей», — сказал Манкевич.