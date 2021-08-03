Сочи, Краснодарский край, 3 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Представители городской больницы №4 Сочи Краснодарского края опровергли информацию о связи смерти заведующего отделением гемодиализа с прививкой от коронавируса. Комментарий опубликовал 3 августа региональный оперативный штаб.

Андрей ИА Красная Весна Сочи

«Администрация больницы сообщает: смерть Егора Полина не связана с вакцинацией от COVID-19 и не является поствакцинальным последствием, что подтверждают результаты вскрытия», — говорится в сообщении.

Причина смерти медика не называется в связи с законом о врачебной тайне.

Как уточнили в оперштабе, заведующий отделением гемодиализа больницы №4 города Сочи Егор Полин скончался 3 августа. Ему было 40 лет. После окончания Кубанского госуниверситета он 16 лет проработал врачом-анестезиологом, затем возглавил отделение гемодиализа.

«Коллектив городской больницы №4 скорбит о невосполнимой утрате и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Егора Викторовича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, кто рядом работал и кому он оказывал помощь», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее на Кубани разразился скандал вокруг смерти трёх членов одной семьи от коронавируса. В соцсетях появились сообщения о том, что женщина, её дочь и зять после прививки от коронавируса заболели ковидом, а затем скончались. Все имели хронические заболевания. Сиротой осталась 12-летняя девочка. Проверку начала Росздравнадзор. По данным представителей регионального здравоохранения, семья успела сделать прививку лишь первым компонентом, а спустя несколько дней заболела.